Le Vauban Comedy Club Maison de Pra Loup Uvernet-Fours
Le Vauban Comedy Club Maison de Pra Loup Uvernet-Fours lundi 23 février 2026.
Le Vauban Comedy Club
Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-23 20:30:00
fin : 2026-02-24
2026-02-23 2026-02-24
Le Vauban Comedy Club arrive à Pra-Loup pour deux soirées exceptionnelles.
À cette occasion, nous accueillerons Achraf et Merwan Sali, deux humoristes de talent et figures montantes de la scène locale et nationale.
Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 36 73 cinemapraloup@hotmail.fr
English :
The Vauban Comedy Club comes to Pra-Loup for two exceptional evenings.
For the occasion, we welcome Achraf and Merwan Sali, two talented comedians and rising stars on the local and national scene.
