Le Vauban Comedy Club

Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24

Le Vauban Comedy Club arrive à Pra-Loup pour deux soirées exceptionnelles.

À cette occasion, nous accueillerons Achraf et Merwan Sali, deux humoristes de talent et figures montantes de la scène locale et nationale.

.

Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 36 73 cinemapraloup@hotmail.fr

English :

The Vauban Comedy Club comes to Pra-Loup for two exceptional evenings.

For the occasion, we welcome Achraf and Merwan Sali, two talented comedians and rising stars on the local and national scene.

