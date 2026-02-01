Le Vaucelles fête la Saint-Valentin Le Vaucelles Pont-l’Évêque

Le Vaucelles fête la Saint-Valentin

Le Vaucelles 39 Rue de Vaucelles Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Dîner aux chandelles

Au menu

Coupe de Champagne et ses amuse bouche

*

Entrée

Salade de Saint-Jacques, saumon fumé et crevettes sauvages,

Ou Duo de foie gras (poêlé et terrine) et sa confitures de figues,

Ou Cassollette de Saint-Jacques et Gambas avec sa julienne de légumes.

*

Trou Normand

*

Plats

Chateaubriand de boeuf sauce morilles et son gratin de pommes de terre truffé,

Ou Filet de Saint-Pierre au beurre blacnc et sa tatin de légumes,

Ou Souris d’agneau sauce au thym et miel et son gratin de pommes de terre truffé.

*

Desserts

Entremets aux trois chocolats,

Ou Coupe colonel glace citron et vodka-,

Ou Trio de fromages normands,

Ou Crème brûlée à la vanille,

Ou Assiette de mignardises (crème brûlée, mousse au chocolat, riz au lait et macaron). .

Le Vaucelles 39 Rue de Vaucelles Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 29 22

