Le Vaucelles fête la Saint-Valentin Le Vaucelles Pont-l’Évêque
Le Vaucelles fête la Saint-Valentin
Le Vaucelles 39 Rue de Vaucelles Pont-l'Évêque Calvados
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Dîner aux chandelles
Au menu
Coupe de Champagne et ses amuse bouche
*
Entrée
Salade de Saint-Jacques, saumon fumé et crevettes sauvages,
Ou Duo de foie gras (poêlé et terrine) et sa confitures de figues,
Ou Cassollette de Saint-Jacques et Gambas avec sa julienne de légumes.
*
Trou Normand
*
Plats
Chateaubriand de boeuf sauce morilles et son gratin de pommes de terre truffé,
Ou Filet de Saint-Pierre au beurre blacnc et sa tatin de légumes,
Ou Souris d’agneau sauce au thym et miel et son gratin de pommes de terre truffé.
*
Desserts
Entremets aux trois chocolats,
Ou Coupe colonel glace citron et vodka-,
Ou Trio de fromages normands,
Ou Crème brûlée à la vanille,
Ou Assiette de mignardises (crème brûlée, mousse au chocolat, riz au lait et macaron). .
+33 2 31 65 29 22
English : Le Vaucelles fête la Saint-Valentin
Candlelight dinner
