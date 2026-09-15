Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre | RDV Découverte Place du Sépulcre Caen

Informations pratiques

Caen

Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre | RDV Découverte

Place du Sépulcre Entrée de l’église du Sépulcre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Au delà du Grand Orne, un ancien faubourg, façonné par des éléments populaires et doté d’une parmi les plus anciennes paroisses de la ville, Saint Michel, a joué un rôle notable dans l’histoire caennaise. La visite se poursuivra passage Canchy avec la découverte du cimetière Saint-Jean.

Sise au pied de quatre collines, la ville de Caen s’étale dans la basse vallée de l’Orne.

Les collines s’appelaient montagnes ou monts fort couramment au Moyen-Âge. Le Sépulcre reconstruit en 1761 conserve une partie romane ; l’église, ronde jadis, conservait un morceau de la Vraie Croix devant lequel s’agenouillaient tous les Caennais le Vendredi saint.

Le faubourg du Vaugueux, bien caché, n’est pas ignoré des touristes ; c’est en quelque sorte notre place du Tertre.

Une visite menée par Pierre Bonard.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Place du Sépulcre Entrée de l’église du Sépulcre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre | RDV Découverte

Situated at the foot of four hills, the city of Caen spreads out in the lower valley of the Orne.

The hills were commonly called mountains or mounts in the Middle Ages. The Sepulchre, rebuilt in 1761, still has a Romanesque part; the church, once…

L’événement Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer