Le Vaugueux et l’église Saint-Pierre | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen
jeudi 21 janvier 2027 · Office de Tourisme de Caen la mer · Caen
Informations pratiques
Caen
Le Vaugueux et l’église Saint-Pierre | RDV Découverte
Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 14:00:00
fin : 2027-01-21 16:00:00
Date(s) :
2027-01-21
Saint Pierre, implantée au centre vital de la ville, est la principale réalisation caennaise de la seconde partie du Moyen Âge. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et l’architecture de ce monument emblématique de Caen.
Saint Pierre, implantée au centre vital de la ville, est la principale réalisation caennaise de la seconde partie du Moyen Âge. Elle joue harmonieusement sur la transition du Gothique rayonnant, flamboyant et Renaissance ; ses sculpteurs ont su orner avec exubérance écoinçons et ogives à la demande des grands négociants du quartier.
Une visite menée Par Hélèna Thybert.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : Le Vaugueux et l’église Saint-Pierre | RDV Découverte
Saint Pierre, located in the heart of the city, is Caen’s most important architectural achievement of the second half of the Middle Ages. Come and discover or rediscover the history and architecture of this emblematic Caen monument.
L’événement Le Vaugueux et l’église Saint-Pierre | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer
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