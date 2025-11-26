Le végétal à la conquête de l’espace public Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Depuis les aménagements des promenades plantées par Alphonse Alphand au 19ème siècle, la végétalisation des rues et des trottoirs n’a cessé d’évoluer.

Les services rendus par les plantes horticoles ou sauvages peuvent d’ailleurs nous surprendre. De nombreuses actions participatives contribuent au développement de la nature en ville et façonnent un nouveau paysage urbain.

Une conférence proposée en partenariat avec la DEVE et l’Agence d’écologie urbaine.

Comment la ville se végétalise et s’adapte au changement climatique

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux