Le Végétal pour écriture Paluel 15 juillet 2025 14:30

Seine-Maritime

Le Végétal pour écriture 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : Gratuit

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Ateliers de peinture encadré par Stéphane Talbot.

Au détour d’une balade dans le jardin du Clos des Fées, nous allons photographier, chacun spontanément, ce qui nous touche dans le végétal, dans son organisation. Puis, nous irons découvrir comment exprimer cette poésie autour de 3 notions qui caractérisent un dessin et une peinture la ligne, le signe et la surface.

Ces ateliers sont ouverts à tous et ne demandent aucune connaissance en dessin, ni technique particulière.

Ateliers 3 le 15, 19, et 22 août de 14:30 à 17:00 Les participants à cet atelier devront être présents au 3 dates

Gratuit sur réservation

24 Chemin des Falaises

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Le Végétal pour écriture

Painting workshops with Stéphane Talbot.

As we stroll through the Clos des Fées garden, we’ll each spontaneously photograph what moves us about the plants and their organization. Then we’ll discover how to express this poetry around 3 notions that characterize drawing and painting: line, sign and surface.

These workshops are open to all, and require no knowledge of drawing or special technique.

Workshop 3: August 15, 19 and 22, 2:30 to 5:00 pm Participants must be present on all 3 dates

Free reservation required

German :

Malworkshops unter Anleitung von Stéphane Talbot.

Bei einem Spaziergang durch den Garten des Clos des Fées werden wir, jeder spontan, fotografieren, was uns an der Vegetation und ihrer Organisation berührt. Anschließend werden wir herausfinden, wie wir diese Poesie anhand von drei Begriffen, die eine Zeichnung und ein Gemälde charakterisieren, ausdrücken können: Linie, Zeichen und Fläche.

Diese Workshops sind für alle offen und erfordern weder Zeichenkenntnisse noch eine besondere Technik.

Workshops 3: am 15., 19. und 22. August von 14:30 bis 17:00 Uhr Die Teilnehmer dieses Workshops müssen an den 3 Terminen anwesend sein

Kostenlos auf Voranmeldung

Italiano :

Workshop di pittura con Stéphane Talbot.

Passeggiando nel giardino del Clos des Fées, ognuno di noi fotograferà spontaneamente ciò che ci emoziona delle piante e del modo in cui sono organizzate. Poi scopriremo come esprimere questa poesia attraverso 3 concetti che caratterizzano il disegno e la pittura: linea, segno e superficie.

Questi laboratori sono aperti a tutti e non richiedono conoscenze precedenti di disegno o di tecniche particolari.

Workshop 3: 15, 19 e 22 agosto dalle 14.30 alle 17.00 I partecipanti a questo workshop devono essere presenti in tutte e tre le date

Gratuito prenotazione obbligatoria

Espanol :

Talleres de pintura con Stéphane Talbot.

Mientras paseamos por el jardín de Clos des Fées, cada uno de nosotros fotografiará espontáneamente lo que nos conmueve de las plantas y de su organización. Después descubriremos cómo expresar esta poesía a través de 3 conceptos que caracterizan el dibujo y la pintura: línea, signo y superficie.

Estos talleres están abiertos a todos, y no requieren conocimientos previos de dibujo ni ninguna técnica en particular.

Talleres 3: 15, 19 y 22 de agosto de 14:30 a 17:00 Los participantes en este taller deberán estar presentes en las 3 fechas

Gratuito reserva obligatoria

