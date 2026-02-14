Le végétal vu autrement, Jardin en pots Buffoni, Bonson

Le végétal vu autrement 5 – 7 juin Jardin en pots Buffoni Loire

groupes limités à 10 personnes et sur rendez-vous téléphonique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:15:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Réaliser un herbier optique sous forme de fresque collective.

Le vendredi 5 juin est réservé aux enfants de maternelle de BONSON.

Jardin en pots Buffoni 9, rue Molière, 42160 Bonson, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Bonson 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 15 53 [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 55 15 53 »}] Jardin créé en 1976 : il comporte un mini arboretum et plusieurs collections d’espèces botaniques de différentes provenances.

©Caroline BUFFONI