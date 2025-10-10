Le véhicule art nOmad fête ses 20 ans ! devant et dans la mairie Arnac-la-Poste

Le véhicule art nOmad fête ses 20 ans ! devant et dans la mairie Arnac-la-Poste vendredi 10 octobre 2025.

devant et dans la mairie 2 Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-11

2025-10-10 2025-10-11

Né dans la tête de la plasticienne entremétologue Clorinde Coranotto en 1990 alors qu’elle était étudiante en école d’art, j’ai pris corps en 2005. Construit sur mesure par une entreprise de camions magasins, ma toute première robe a été peinte avec les carrossiers des Grands-Chézeaux. À la fois sculpture performative, espace d’exposition, outil d’expression et de formation, je suis le pionnier, en France, des dispositifs d’art contemporain itinérants pensé par une artiste et porté par une équipe et tout un territoire !… Venez donc me découvrir et fêter mes 20 ans !

Au programme

Vendredi 10/10 à 14 h ouverture des expositions (dans le Van et dans la mairie) ; à partir de 18h vernissage et conférence participative avec projection surprise (dans la mairie)

Samedi 11/10 de 10h à 19h visite des expositions, ateliers d’arts plastiques, défilé festif et autres surprises .

devant et dans la mairie 2 Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 82 36 26 art-nomad@orange.fr

