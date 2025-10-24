Le Veilleur – de Lou du Pontavice et Victoire Bonin Grais Cinématographe (Le) Nantes

Le Veilleur – de Lou du Pontavice et Victoire Bonin Grais Cinématographe (Le) Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 20:30

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

Le Veilleur » – documentaire de Lou du Pontavice et Victoire Bonin Grais – (France-Belgique, 2024) 1h17, VOSTFGuangdong et Baoyan organisent toute leur vie autour de leur fils unique Zhaohang, élève de la prestigieuse académie de musique de Pékin où le père est gardien. Le fils part à l’étranger poursuivre ses études… Séance suivie d’un entretien avec de Lou du Pontavice et Victoire Bonin Grais, réalisatrices

