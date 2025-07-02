Le Veilleur de nuit, Compagnie File en scène

Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Un voyageur explore le monde et récolte des histoires. Ses

secrets, il vient les livrer aux plus curieux, les transmettre pour

que dans mille ans encore, des contes venus de Chine et d’Inde,

qui ont survécu aux guerres et aux invasions, soient encore

murmurés aux oreilles…

À travers ces récits du folklore, amenés à voir , avec les

yeux du coeur, que même les histoires les plus tristes peuvent

révéler le meilleur de nous-même sous les accents résolument

enthousiastes du veilleur.

De la petite fille aux allumettes, qui préfère quitter ce monde et

aller rejoindre sa grand-mère, à l’origine du marchand de sable,

ce moment conté propose aux jeunes et aux moins jeunes une

parenthèse poétique, dynamique et magique. Les spectateurs

sont invités à l’issue du spectacle à venir visiter le décors, sorte

de cabaret des curiosités où chaque objet scénique fait référence

à une histoire qui a traversé les âges et reste encore aujourd’hui

gravée dans nos mémoires. 0 .

Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Veilleur de nuit, Compagnie File en scène Tergnier a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard