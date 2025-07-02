Le Veilleur de nuit, Compagnie File en scène Tergnier
Le Veilleur de nuit, Compagnie File en scène Tergnier samedi 24 janvier 2026.
Le Veilleur de nuit, Compagnie File en scène
Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Un voyageur explore le monde et récolte des histoires. Ses
secrets, il vient les livrer aux plus curieux, les transmettre pour
que dans mille ans encore, des contes venus de Chine et d’Inde,
qui ont survécu aux guerres et aux invasions, soient encore
murmurés aux oreilles…
À travers ces récits du folklore, amenés à voir , avec les
yeux du coeur, que même les histoires les plus tristes peuvent
révéler le meilleur de nous-même sous les accents résolument
enthousiastes du veilleur.
De la petite fille aux allumettes, qui préfère quitter ce monde et
aller rejoindre sa grand-mère, à l’origine du marchand de sable,
ce moment conté propose aux jeunes et aux moins jeunes une
parenthèse poétique, dynamique et magique. Les spectateurs
sont invités à l’issue du spectacle à venir visiter le décors, sorte
de cabaret des curiosités où chaque objet scénique fait référence
à une histoire qui a traversé les âges et reste encore aujourd’hui
gravée dans nos mémoires. 0 .
Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26
