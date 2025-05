Le vélo dans tous ses états – Salle de l’Héronnière, 7 juin 2025 14:00, .

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Le samedi 7 juin, de 14h à 18h, la salle et le parking de l’Héronnière de Saint-Aignan de Grand Lieu se transformeront en un véritable village de la mobilité douce et de la réparation solidaire ! Gratuit et ouvert à tous, cet événement met à l’honneur le vélo sous toutes ses formes, avec une belle dose de convivialité et de partage. _______________________ Des activités pour petits et grands Les plus jeunes (3-6 ans) pourront s’initier à la pratique du vélo, de la trottinette ou de la draisienne grâce à l’association Place au vélo, tandis que les adultes auront l’occasion de tester différents modèles en location avec Naolib Vélo : triporteurs, VAE, tricycles…Le Cyclo-club de Grand Lieu proposera également deux balades accompagnées à 14h30 et 16h, pour redécouvrir la commune à vélo (inscription obligatoire).~ Réparer, réutiliser, partager C’est aussi le retour du Repair Café (7e édition) et de la Zone de gratuité (4e édition). Venez faire diagnostiquer et réparer vos petits appareils, vêtements ou matériel informatique avec l’aide de bénévoles passionnés. Et pourquoi ne pas repartir avec un nouvel objet dans la zone de gratuité ? Le dépôt de dons est possible le vendredi précédent, de 16h à 18h, à l’Héronnière.~ Un événement solidaire et inclusif À ne pas manquer : la démonstration et l’essai de tandem électrique proposé par l’association CLISSAA. Cette activité permet aux personnes en situation de handicap visuel de pratiquer le vélo en duo avec un pilote voyant, dans un esprit de découverte et de complicité.Enfin, un stand de marquage antivol pour les vélos sera proposé (coût : 12 €, dont 6 € pris en charge par la commune – pensez à apporter une pièce d’identité et, si possible, la facture du vélo).~ Gourmandises au rendez-vous L’association Perds pas le Fil tiendra une buvette avec des douceurs sucrées pour régaler petits et grands.

Salle de l’Héronnière 44860