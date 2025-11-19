Le Vélo de Course La Comédie du Finistère Brest

Le Vélo de Course

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

2026-03-05 20:00:00

2026-03-05 21:15:00

2026-03-05

Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles

Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?

Est-ce que sucer la roue c’est tromper ?

Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?

Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?

Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?

Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ?

Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?

Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?

On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié…

Mais un jour, cet objet, retient notre attention. On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie.

Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo.

Infos pratiques

Durée 1h15

Tout public

Réservation conseillée .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

