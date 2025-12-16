Le vélo de course Châteauroux
Le vélo de course Châteauroux vendredi 20 février 2026.
Le vélo de course
Tarif : 26.4 – 26.4 – EUR
26.4
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo ! Venez découvrir cette pièce comique !
Réservation sur le site officiel de Grand Ouest Spectacles.
Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles
Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?
Est-ce que sucer la roue c’est tromper ?
Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?
Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?
Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?
Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ?
Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?
Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?
On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention.
On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. 26.4 .
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
L’événement Le vélo de course Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme