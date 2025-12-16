Le vélo de course Châteauroux

Le vélo de course

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 26.4 – 26.4 – EUR

26.4

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-02-20

Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo ! Venez découvrir cette pièce comique !

Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles

Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?

Est-ce que sucer la roue c’est tromper ?

Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?

Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?

Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?

Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ?

Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?

Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?

On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention.

On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. 26.4 .

