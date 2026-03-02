Le vélo de course La Comédie de Metz Metz

Le vélo de course

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 18:15:00

Date(s) :

2026-04-18

Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles. Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?

Est-ce que sucer la roue c’est tromper ?

Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?

Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?

Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?

Est-ce qu’un porteur d’eau a le droit de boire ?

Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?

Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?

On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention. On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo.

Auteur Comédien Julien Sigalas

Tout publicTout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A pedal-powered dream show designed to answer existential questions. Does riding a bike make you more beautiful?

Is sucking on the wheel cheating?

Is a pink jersey manly?

Can you win the Tour de France by putting parmesan cheese in your pasta?

Is cycling a left- or right-wing sport?

Is a water carrier allowed to drink?

Do chamois shorts make you king of the mountains?

Do Hugues Auffray songs make girls go wild?

We all have a Proust’s madeleine, an object in the back of a shed that we’ve forgotten… But one day, this object catches our attention. We look at it, and realize just how much it has shaped our lives. A funny, tender story about life, family, love and sometimes… Cycling.

Author Actor: Julien Sigalas

For all audiences

L’événement Le vélo de course Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ