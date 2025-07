Le vélo de course Théâtre de Jeanne Nantes

Le vélo de course Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 11 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Seul en scène écrit et interprété par Julien Sigalas Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour… Et parfois même de vélo ! On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié. Mais, un jour, cet objet retient notre attention. On le regarde et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une douce comédie pour rêver à en perdre les pédales et dont le but est de répondre à des questions existentielles…Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?Est-ce que sucer la roue, c’est tromper ?Est-ce qu’un maillot rose, c’est viril ?Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?Est-ce qu’un porteur d’eau a le droit de boire ?…Représentations les mardi 10 et mercredi 11 février 2026 à 20h30

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/