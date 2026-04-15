Le vélo en Lyons-Andelle !, Maison forestière des Hogues, Les Hogues

Le vélo en Lyons-Andelle ! 7 et 9 mai Maison forestière des Hogues Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:00:00+02:00

Le jeudi 7 mai, retrouvez-nous à la maison forestière pour la diffusion d’un reportage sur le vélo. Nous pourrons échanger sur le sujet et partager un verre de l’amitié.

Le samedi, venez seul.e, entre ami.e.s ou en famille pour participer aux ateliers, écouter des conférences, apprendre à manoeuvrer ou simplement vous balader sur la voie verte.

Maison forestière des Hogues 2 Rue des écoles, 27910 Les Hogues Les Hogues 27910 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/haugr »}]

Venez participer à une journée autour du vélo avec des ateliers pour apprendre, discuter, se balader et s’amuser en famille