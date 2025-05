Le vélo, tout un parcours ! – Espace de vie sociale Ogeu-les-Bains, 19 mai 2025 16:30, Ogeu-les-Bains.

Pyrénées-Atlantiques

Espace de vie sociale 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-05-19 16:30:00

fin : 2025-05-19 18:00:00

2025-05-19

Goûter, atelier de réparation de vélo et à 17h parcours vélo et balade à vélo adaptée à chacun, avec l’équipe de l’EVS et François. Sans inscription.

Ce mois-ci l’association Les Sources organise pour la quatrième année consécutive le Défi des 10 jours sans écrans, l’occasion dans l’année pour faire le point sur notre relation aux écrans, et surtout de l’aborder de façon ludique et familiale ! Il est ouvert à toutes et à tous et aura lieu du 13 au 24 mai. .

Italiano :

