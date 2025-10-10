Le Vendée club Comédie Les Velluire-sur-Vendée

Le Vendée club Comédie Les Velluire-sur-Vendée vendredi 10 octobre 2025.

Le Vendée club Comédie

22 rue Pierre Ballard Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24

Stages découvertes Théâtre

STAGES D’EXPLORATION durée 5 h

Vendredi 03 octobre 19h-21h

Samedi 04 octobre 15h-18h

Vendredi 10 Octobre 19h-21h

Samedi 11 Octobre 15h-18h

Vendredi 17 Octobre 19h:21h

Samedi 18 Octobre 15h-18h

STAGES D’IMMERSION durée 10h

Vendredi 24 Octobre 19h-21h

Samedi 25 Octobre 9h30-12h30 14h30-17h30

Dimanche 26 Octobre 14h-17h

TARIFS

Stage d’exploration 35€ ( chaque stage)

Stage d’immersion 80€

Paiement sur place, espèces ou chèque .

contact tèl: 0648573642

mail stages.theatre85@gmail.com

————————————————————————-

CONTENU DES STAGES

Laissez-vous tenter par les bienfaits du théâtre .

Confiance en soi , lâcher prise, mémoire, énergie collective, créativité…..

Que vous soyez débutants ou avec de la pratique vous trouverez toujours un axe à développer.

Stages d’exploration

Chaque stage est une étape à l’acquisition d’une compétence spécifique au théâtre.

Stage 1

Temps fort Exercices de respiration et diction

Stage 2

Temps fort: Exercices collectifs , mise en avant du groupe .

Stage 3

Temps fort: Laissez aller votre créativité.

Le stage d’immersion propose de se plonger dans le voyage d’une création.

En 3 jours une création théâtrale beau challenge!

————————————————————————-

Sophie CHAMOIN Biographie

Fondatrice en 2002 de la Compagnie Vitrine Magique à Fontenay Le Comte.

Sophie Chamoin développe son travail de metteuse en scène au plus proche du territoire et a créé plus de 60 spectacles.

En 2012, Sophie s’oriente vers le théâtre en entreprise et vers la formation. Ses objectifs sont notamment la gestion des émotions ainsi que l’optimisation des liens interpersonnels. Elle implique pleinement les participants au travers de mise en situation, jeu de rôle, écriture collective de scénario…

Aujourd’hui, elle souhaite approfondir son travail de création théâtrale tout en étant disponible à la diffusion d’ateliers, de stages , de collaboration avec des associations culturelles. C’est avec plaisir donc qu’elle répond à la demande du Vendée Club

Comédie en proposant des ateliers de théâtre pour tous . .

22 rue Pierre Ballard Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 48 57 36 42 stages.theatre85@gmail.com

English :

Theater discovery courses

German :

Entdeckungspraktika Theater

Italiano :

Corsi di scoperta del teatro

Espanol :

Cursos de descubrimiento del teatro

L’événement Le Vendée club Comédie Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin