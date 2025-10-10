Le Vendée club Comédie Les Velluire-sur-Vendée
Le Vendée club Comédie Les Velluire-sur-Vendée vendredi 10 octobre 2025.
Le Vendée club Comédie
22 rue Pierre Ballard Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24
Stages découvertes Théâtre
STAGES D’EXPLORATION durée 5 h
Vendredi 03 octobre 19h-21h
Samedi 04 octobre 15h-18h
Vendredi 10 Octobre 19h-21h
Samedi 11 Octobre 15h-18h
Vendredi 17 Octobre 19h:21h
Samedi 18 Octobre 15h-18h
STAGES D’IMMERSION durée 10h
Vendredi 24 Octobre 19h-21h
Samedi 25 Octobre 9h30-12h30 14h30-17h30
Dimanche 26 Octobre 14h-17h
TARIFS
Stage d’exploration 35€ ( chaque stage)
Stage d’immersion 80€
Paiement sur place, espèces ou chèque .
contact tèl: 0648573642
mail stages.theatre85@gmail.com
————————————————————————-
CONTENU DES STAGES
Laissez-vous tenter par les bienfaits du théâtre .
Confiance en soi , lâcher prise, mémoire, énergie collective, créativité…..
Que vous soyez débutants ou avec de la pratique vous trouverez toujours un axe à développer.
Stages d’exploration
Chaque stage est une étape à l’acquisition d’une compétence spécifique au théâtre.
Stage 1
Temps fort Exercices de respiration et diction
Stage 2
Temps fort: Exercices collectifs , mise en avant du groupe .
Stage 3
Temps fort: Laissez aller votre créativité.
Le stage d’immersion propose de se plonger dans le voyage d’une création.
En 3 jours une création théâtrale beau challenge!
————————————————————————-
Sophie CHAMOIN Biographie
Fondatrice en 2002 de la Compagnie Vitrine Magique à Fontenay Le Comte.
Sophie Chamoin développe son travail de metteuse en scène au plus proche du territoire et a créé plus de 60 spectacles.
En 2012, Sophie s’oriente vers le théâtre en entreprise et vers la formation. Ses objectifs sont notamment la gestion des émotions ainsi que l’optimisation des liens interpersonnels. Elle implique pleinement les participants au travers de mise en situation, jeu de rôle, écriture collective de scénario…
Aujourd’hui, elle souhaite approfondir son travail de création théâtrale tout en étant disponible à la diffusion d’ateliers, de stages , de collaboration avec des associations culturelles. C’est avec plaisir donc qu’elle répond à la demande du Vendée Club
Comédie en proposant des ateliers de théâtre pour tous . .
22 rue Pierre Ballard Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 48 57 36 42 stages.theatre85@gmail.com
English :
Theater discovery courses
German :
Entdeckungspraktika Theater
Italiano :
Corsi di scoperta del teatro
Espanol :
Cursos de descubrimiento del teatro
L’événement Le Vendée club Comédie Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin