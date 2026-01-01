Le vendredi aux archives

2 place des Carmes Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 14:30:00

fin : 2026-01-30 16:45:00

Date(s) :

2026-01-30

Découverte d’un lieu insolite, de son histoire et de ce qu’il contient des documents d’archives sur grand écran. Sur inscription.

Les archives municipales de Wissembourg se trouvent dans un lieu surprenant l’ancienne synagogue ! Découvrez l’histoire de ce lieu insolite et un aperçu de ce qu’il contient. Après une visite du bâtiment avec la salle de lecture, le magasin d’archives, la salle de traitement et les réserves du musée Westercamp, vous pourrez découvrir des documents d’archives sur grand écran. .

2 place des Carmes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an unusual place, its history and what it contains: archive documents on the big screen. Registration required.

L’événement Le vendredi aux archives Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte