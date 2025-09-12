Le vendredi, c’est … Laval
Le vendredi, c’est … Laval vendredi 12 septembre 2025.
Le vendredi, c’est …
64 Rue Henri Bâtard Laval Mayenne
Début : 2025-09-12 21:00:00
fin : 2025-09-20 01:40:00
2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26
Le vendredi, chez Cap Form c’est…
– Soirée dansante
– Lucky strike
Tous les vendredis
Dès 21h
– Soirée dansante avec DJ SET, tous types de musiques (années 80, généralistes…)
Soirée gratuite (consommations de courtoisie) et interdite aux mineurs
– Lucky strike gagner des cadeaux en faisant des strikes au bowling (prix de la partie) .
64 Rue Henri Bâtard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 89 89 contact@capform-53.fr
English :
Fridays at Cap Form are…
– Dance party
– Lucky strike
Every Friday
Starting at 9pm
German :
Freitags ist bei Cap Form…
– Tanzabend
– Lucky Strike
Jeden Freitag
Ab 21 Uhr
Italiano :
I venerdì di Cap Form sono…
– Serata danzante
– Colpo di fortuna
Ogni venerdì
Dalle 21:00
Espanol :
Los viernes en Cap Form son…
– Noche de baile
– Golpe de suerte
Todos los viernes
A partir de las 21h
