Le vendredi, c’est … Laval

64 Rue Henri Bâtard Laval Mayenne

Début : 2025-09-12 21:00:00

fin : 2025-09-20 01:40:00

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

Le vendredi, chez Cap Form c’est…

– Soirée dansante

– Lucky strike

Tous les vendredis

Dès 21h

– Soirée dansante avec DJ SET, tous types de musiques (années 80, généralistes…)

Soirée gratuite (consommations de courtoisie) et interdite aux mineurs

– Lucky strike gagner des cadeaux en faisant des strikes au bowling (prix de la partie) .

64 Rue Henri Bâtard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 89 89 contact@capform-53.fr

English :

Fridays at Cap Form are…

– Dance party

– Lucky strike

Every Friday

Starting at 9pm

German :

Freitags ist bei Cap Form…

– Tanzabend

– Lucky Strike

Jeden Freitag

Ab 21 Uhr

Italiano :

I venerdì di Cap Form sono…

– Serata danzante

– Colpo di fortuna

Ogni venerdì

Dalle 21:00

Espanol :

Los viernes en Cap Form son…

– Noche de baile

– Golpe de suerte

Todos los viernes

A partir de las 21h

L’événement Le vendredi, c’est … Laval a été mis à jour le 2025-08-29 par LAVAL TOURISME