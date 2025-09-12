Le vendredi, c’est … Laval

Le vendredi, c’est … Laval vendredi 12 septembre 2025.

Le vendredi, c’est …

64 Rue Henri Bâtard Laval Mayenne

Début : 2025-09-12 21:00:00
fin : 2025-09-20 01:40:00

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

Le vendredi, chez Cap Form c’est…
– Soirée dansante
– Lucky strike

Tous les vendredis
Dès 21h
– Soirée dansante avec DJ SET, tous types de musiques (années 80, généralistes…)
Soirée gratuite (consommations de courtoisie) et interdite aux mineurs

– Lucky strike gagner des cadeaux en faisant des strikes au bowling (prix de la partie)   .

64 Rue Henri Bâtard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 89 89  contact@capform-53.fr

English :

Fridays at Cap Form are…
– Dance party
– Lucky strike

Every Friday
Starting at 9pm

German :

Freitags ist bei Cap Form…
– Tanzabend
– Lucky Strike

Jeden Freitag
Ab 21 Uhr

Italiano :

I venerdì di Cap Form sono…
– Serata danzante
– Colpo di fortuna

Ogni venerdì
Dalle 21:00

Espanol :

Los viernes en Cap Form son…
– Noche de baile
– Golpe de suerte

Todos los viernes
A partir de las 21h

L’événement Le vendredi, c’est … Laval a été mis à jour le 2025-08-29 par LAVAL TOURISME