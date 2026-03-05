Le vendredi des rencontres chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims
Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Début : 2026-03-27
Tout public
Envie de sortir, discuter et rencontrer de nouvelles personnes ?
Le Chèvre et Menthe vous propose une soirée rencontres autour d’un délicieux buffet préparé avec soin par la cheffe, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
On échange, on partage un verre, on fait de jolies rencontres… on passe simplement une belle soirée !
Réservation obligatoire, à l’avance. .
