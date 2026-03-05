Le vendredi des rencontres chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Le vendredi des rencontres chez Chèvre et Menthe

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date :

Début : 2026-03-27

2026-03-27



2026-03-27

Tout public

Envie de sortir, discuter et rencontrer de nouvelles personnes ?

Le Chèvre et Menthe vous propose une soirée rencontres autour d’un délicieux buffet préparé avec soin par la cheffe, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

On échange, on partage un verre, on fait de jolies rencontres… on passe simplement une belle soirée !

Réservation obligatoire, à l’avance. .

