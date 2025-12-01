Le Vent d’Hell Fest Salle la Tourbière Bois-d’Amont

Le Vent d’Hell Fest

Salle la Tourbière 163 rue des Couenneaux Bois-d'Amont Jura

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Festival jurassien hivernal de musique de Metal

LINE-UP

-KingCrown (Heavy metal/Power metal)

-Crypt (cover AC⚡️DC)

-Powerkörd (cover Motörhead…mais pas que!)

-The Metallics (cover Metallica)

Billetterie en ligne

https://www.helloasso.com/…/evenements/vent-d-hell-fest

BILLET COLLECTOR ÉDITION ULTRA LIMITÉE

En vente à partir du lundi 1er décembre.

En partenariat avec la SAEM Sogestar, nous dévoilons une série ultra limitée de billets collectors.

Une édition tellement restreinte qu’elle flirte avec la légende

Quelques poignées d’exemplaires seulement

Aucun réassort, aucune réimpression

Une fois épuisés, ils disparaissent dans les abysses du Jura pour toujours

Disponibles uniquement dans les Offices de Tourisme des LES ROUSSES BOIS-D’AMONT LAMOURA

Tarif 15 €

Ces billets sont les seuls artefacts physiques du festival.

Un souvenir rare à garder, à encadrer… ou à protéger comme un trésor.

Acheter vos billets à l’avance, ce n’est pas juste prendre sa place.

C’est soutenir un festival indépendant, fait par des passionnés.

Chaque prévente nous aide à sécuriser la soirée.

Merci à tous ceux qui répondent présents, qui achètent leurs billets, qui partagent l’info et qui font vivre la scène du Haut-Jura.

Vous êtes la force du Vent d’Hell Fest.

Plus d’infos https://www.les-chats-enrages.com .

