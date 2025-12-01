Le Vent d’Hell Fest Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Le Vent d’Hell Fest Salle la Tourbière Bois-d’Amont samedi 28 février 2026.
Le Vent d’Hell Fest
Salle la Tourbière 163 rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Festival jurassien hivernal de musique de Metal
LINE-UP
-KingCrown (Heavy metal/Power metal)
-Crypt (cover AC⚡️DC)
-Powerkörd (cover Motörhead…mais pas que!)
-The Metallics (cover Metallica)
Billetterie en ligne
https://www.helloasso.com/…/evenements/vent-d-hell-fest
BILLET COLLECTOR ÉDITION ULTRA LIMITÉE
En vente à partir du lundi 1er décembre.
En partenariat avec la SAEM Sogestar, nous dévoilons une série ultra limitée de billets collectors.
Une édition tellement restreinte qu’elle flirte avec la légende
Quelques poignées d’exemplaires seulement
Aucun réassort, aucune réimpression
Une fois épuisés, ils disparaissent dans les abysses du Jura pour toujours
Disponibles uniquement dans les Offices de Tourisme des LES ROUSSES BOIS-D’AMONT LAMOURA
Tarif 15 €
Ces billets sont les seuls artefacts physiques du festival.
Un souvenir rare à garder, à encadrer… ou à protéger comme un trésor.
Acheter vos billets à l’avance, ce n’est pas juste prendre sa place.
C’est soutenir un festival indépendant, fait par des passionnés.
Chaque prévente nous aide à sécuriser la soirée.
Merci à tous ceux qui répondent présents, qui achètent leurs billets, qui partagent l’info et qui font vivre la scène du Haut-Jura.
Vous êtes la force du Vent d’Hell Fest.
Plus d’infos https://www.les-chats-enrages.com .
Salle la Tourbière 163 rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Le Vent d’Hell Fest
L’événement Le Vent d’Hell Fest Bois-d’Amont a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses