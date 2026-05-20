LE VENT DU CONNEMARA Vornay
LE VENT DU CONNEMARA Vornay samedi 13 juin 2026.
Vornay
LE VENT DU CONNEMARA
Vornay Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les comédiens jeunes et adultes de l’ATG présentent LE VENT DU CONNEMARA
Le pub de Galway par les comédiens adultes le 13 juin à 20 h 00
Une création théâtrale à découvrir
De la campagne à la ville, les rencontres imprévues et festives de la cité de Galway
Le pub de Galway par les comédiens adultes le 13 juin à 20h00 0 .
Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com
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English :
ATG youth and adult actors present: LE VENT DU CONNEMARA ( THE WIND OF CONNEMARA )
Le pub de Galway by adult actors June 13 at 8:00 pm
L’événement LE VENT DU CONNEMARA Vornay a été mis à jour le 2026-05-20 par GITES DE FRANCE CHER