Vornay

LE VENT DU CONNEMARA

Vornay Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les comédiens jeunes et adultes de l’ATG présentent LE VENT DU CONNEMARA

Le pub de Galway par les comédiens adultes le 13 juin à 20 h 00

Une création théâtrale à découvrir

De la campagne à la ville, les rencontres imprévues et festives de la cité de Galway

Le pub de Galway par les comédiens adultes le 13 juin à 20h00 0 .

Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ATG youth and adult actors present: LE VENT DU CONNEMARA ( THE WIND OF CONNEMARA )

Le pub de Galway by adult actors June 13 at 8:00 pm

L’événement LE VENT DU CONNEMARA Vornay a été mis à jour le 2026-05-20 par GITES DE FRANCE CHER