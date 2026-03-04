LE VENTRE DE L’ARBRE, Département du Loiret,
Conte circo-burlesque dès 3 ans. C’est l’histoire de compère Renard qui, à la sortie de l’hiver, est très affamé. Il va trouver de quoi se nourrir auprès d’un vieil arbre magique. C’est le début d’une folle aventure! À mi-chemin entre spectacle de cirque et moment de théâtre, alliant la jonglerie, l’acrobatie, le clown et le tissu aérien, un conte pour les petits, un second degré pour les grands !
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
Cécile CHAUSSIER