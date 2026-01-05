LE VÉRITABLE WARRIOR INTÉRIEUR Montpellier

LE VÉRITABLE WARRIOR INTÉRIEUR

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-10

Du Samedi 10 au Mercredi 14 Janvier

Le Lodjong La pratique tout-terrain du Bouddhisme

Le Lodjong est un terme tibétain qui signifie littéralement l’entraînement de l’esprit . C’est la méthode tout-terrain du bouddhisme.

Le Lodjong est un terme tibétain qui signifie littéralement l’entraînement de l’esprit . C’est la méthode tout-terrain du bouddhisme.

Au lieu de fuir les difficultés, le Lodjong vous apprend à utiliser les conditions extérieures défavorables (stress, critiques, tensions) comme un tremplin pour votre croissance spirituelle.

Cette pratique vous donne la force de transformer l’adversité. Vous développez un courage et une compassion immenses, cessant d’être une victime des circonstances pour devenir un Warrior Intérieur capable de faire face à n’importe quelle situation avec force et sagesse.

Cette retraite vous apprendra à

• Utiliser les problèmes quotidiens pour vous fortifier spirituellement.

• Développer l’amour et la compassion pour briser les schémas d’attachement.

• Être inébranlable face à l’adversité.

Votre Enseignant et le Format Intensif

Les sessions sont entièrement guidées par Kadam Olivier Terreault, enseignant principal du CMK. Pratiquant chevronné, il allie rigueur et humour contagieux pour vous coacher et rendre cette sagesse applicable à votre vie. ✨

Déroulé Quotidien (4 sessions)

• Horaires 10h-11h15 ; 11h45-13h ; 15h-16h15 ; 16h45-18h.

• Déroulé Prières de préparation, enseignement spécifique, puis pratique guidée.

• Pause Déjeuner Nous mangeons ensemble au centre (repas non fournis, traiteurs autour).

Note Logistique Importante

Le terme Retraite désigne une pratique intensive en sessions journalières. L’hébergement n’est pas inclus. Vous organisez votre logement et vos repas en dehors des heures de pratique .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

From Saturday 10 to Wednesday 14 January

Lodjong: The all-terrain practice of Buddhism

Lodjong is a Tibetan term literally meaning training of the mind . It is the all-terrain method of Buddhism.

