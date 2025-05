Le véritable Zorro – Bistrot Le 40 Valréas, 23 mai 2025 19:00, Valréas.

Vaucluse

Le véritable Zorro Bistrot Le 40 Bistrot Le 40 40, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 29 – 29 – EUR

Repas et spectable

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23 22:30:00

Date(s) :

2025-05-23

Qui se cache véritablement derrière le masque de Zorro?

Parcourez au galop les sentiers du temps, croisez le fer avec certaines légendes et démasquez le cavalier qui bataille de la Sierra Madre à nos petits écrans depuis plus de quatre siècles.

.

Bistrot Le 40 Bistrot Le 40 40, cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38 bistrotle40@gmail.com

English :

Who’s really behind the mask of Zorro?

Gallop down the paths of time, cross swords with legends and unmask the horseman who has been battling from the Sierra Madre to our television screens for over four centuries.

German :

Wer verbirgt sich wirklich hinter der Maske des Zorro?

Galoppieren Sie auf den Pfaden der Zeit, räumen Sie mit Legenden auf und entlarven Sie den Reiter, der seit über vier Jahrhunderten von der Sierra Madre bis zu unseren Fernsehern kämpft.

Italiano :

Chi si nasconde veramente dietro la maschera di Zorro?

Galoppate lungo i sentieri del tempo, incrociate le spade con le leggende e smascherate il cavaliere che da oltre quattro secoli combatte dalla Sierra Madre ai nostri schermi televisivi.

Espanol :

¿Quién se esconde realmente tras la máscara del Zorro?

Galopa por los caminos del tiempo, cruza espadas con leyendas y desenmascara al jinete que lleva más de cuatro siglos batallando desde Sierra Madre hasta nuestras pantallas de televisión.

L’événement Le véritable Zorro Valréas a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes