Le verre au-delà de la matière Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Le verre au-delà de la matière

Jeudi 12 mars 2026 de 18h15 à 19h45. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:15:00

fin : 2026-03-12 19:45:00

Date(s) :

2026-03-12

À l’occasion de l’exposition au musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne puis au Musée Ariana de Genève, Stanislas Colodiet, conservateur du patrimoine et directeur du Cirva, propose une exploration des collections du Cirva.



La conférence suivra les 9 thématiques de l’exposition pour découvrir les propriétés du verre à travers le regard des artistes. Cette exploration technique autant que conceptuelle navigue entre diverses disciplines la physique-chimie, l’histoire de l’art, la géologie …





La rencontre se poursuivra par la signature de l’ouvrage Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva (avec le MAMC+). Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva du 8 novembre 2025 au 5 avril 2026 au MAMC+ Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole.



Entrée sur réservation 9€50 .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On the occasion of the exhibition at the Musée d?art moderne et contemporain in Saint-Etienne and the Musée Ariana in Geneva, Stanislas Colodiet, heritage curator and director of Cirva, explores the Cirva collections.

