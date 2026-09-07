Le verre, les gentilshommes verriers, les restaurations de notre église, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-de-Double

Informations pratiques

Le verre, les gentilshommes verriers, les restaurations de notre église Samedi 19 septembre, 15h00 Saint-Christophe-de-Double Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Il s’agit d’une présentation/conférence portant sur l’histoire du verre, des gentilshommes verriers dans notre commune et des diverses restaurations majeures de notre église aux seizième, dix-neuvième et vingt et unième siècles.

Saint-Christophe-de-Double St. Christophe de Double Saint-Christophe-de-Double 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Présentation de l’histoire du verre, des gentilshommes verriers et des diverses restaurations de notre église verre Gentilshommes

association pour la sauvegarde des vitraux de l’église de Saint Christophe de Double