« Sounds of Now », le Brésil s'invite à la Fête de la musique

Rendez-vous le 21 juin au Verre Taquin, dans le 10e arrondissement de Paris, pour une nuit inédite qui célèbre l’énergie brésilienne et les sons qui font vibrer notre époque. Pour cette première à Paris, Preto Novo souhaite transmettre la réelle énergie funk aux Parisiens : un line-up brûlant entre funk carioca, sonorités électroniques et énergie brute.

Au programme

Bonde das Maravilhas : Originaire de Niterói, ce groupe de danseuses et performeuses a révolutionné la scène funk brésilienne avec ses chorégraphies emblématiques et ses morceaux devenus viraux. Véritables pionnières du funk ostentação au féminin, elles ont conquis l’Amérique latine et l’Europe avec leur énergie spectaculaire, en ouvrant la voie à toute une génération de femmes dans la scène funk. Pour leur première fois en Europe, elles enflammeront la scène de Sounds of Now le 21 juin prochain.

DJ Ramon Successo : Originaire de Rio de Janeiro, il est l’un des DJs les plus populaires du funk brésilien. Connu pour ses productions virales et ses sets explosifs, il incarne la vitalité et la puissance du funk carioca contemporain et s’est produit sur les plus grandes scènes actuelles telle que Boiler Room et Primavera.

Broodoo Ramses : Artiste pluridisciplinaire et DJ, Broodoo Ramses fusionne les héritages afro et caribéens avec une vision futuriste du son. Sa musique est une invitation à la transe, au rituel et à la libération. Désigné comme l’une des étoiles montantes de la musique parisienne, Broodoo est un habitué des scènes underground américaines, allemandes et internationales.

Andy 4000 : DJ, directrice artistique et activisteculturelle, Andy 4000 est reconnue pour ses setséclectiques et engagés. Elle a fait le tour des plusgrandes scènes européennes telle que le REX,Accor Arena et reste une figure centrale de lanuit parisienne.

Sabrina Ginga est artiste, chercheuse et figurede la culture afro-brésilienne. Ambassadrice dusamba, elle lie performance, transmission etlutte sociale. Son art chorégraphie les mémoiresnoires et queer du Brésil contemporain.

Gzebel est une voix émergente de la scènebrésilienne, entre carnaval et militantisme queer.Artiste de terrain, elle documente les culturespopulaires avec authenticité. Elle incarne uneliberté radicale, vibrante et ancrée dans la fête.

Stéphane Sacré, alias L’Excès, est une figure incontournable de la pop-culture digitale francophone. Journaliste de formation devenu créateur de contenus, acteur et chanteur, il mêlehumour, mode et engagement social pour défendre l’acceptation de soi.

Lago Cedrick est un influenceur gabonais connu pour sa créativité visuelle et sa fluidité de genre. Suivi par une large communauté sur TikTok et Instagram, il bouscule les normes avec élégance. Son univers mêle mode, introspection et affirmation identitaire.

Le Verre Taquin 22 rue Juliette Dodu 75010 Paris

