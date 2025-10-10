Le verso des images Atelier hors champ Salle Coppélia La Flèche

Le verso des images Atelier hors champ

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le spectacle retrace les épreuves de la vie de Louis Braille et raconte la conquête de l’espace et du savoir, l’obstination d’un enfant qui veut lire et qui découvre qu’il n’existe pas de livres pour les aveugles.

Il invente alors une écriture à partir de points en relief à l’usage des aveugles pour lire l’alphabet et la musique. C’est l’histoire d’une intuition lumineuse menacée par l’ordre établi et le monde suffisant des adultes, mais sauvée par les enfants ; car les enfants non-voyants, comme tous les enfants, ne renoncent jamais à une liberté entrevue et bravent les interdictions. C’est l’histoire d’une résistance menée par ce petit chevalier aveugle qui cherche obstinément un point de contact avec les Autres. Cette conquête héroïque questionne chez nous, les voyants, des choses essentielles sur notre rapport au réel et sur notre façon de l’appréhender. .

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

The show retraces the trials and tribulations of Louis Braille?s life, recounting his conquest of space and knowledge, and the obstinacy of a child who wanted to read and discovered that there were no books for the blind.

German :

Die Aufführung zeichnet die Prüfungen im Leben von Louis Braille nach und erzählt von der Eroberung des Raums und des Wissens, von der Hartnäckigkeit eines Kindes, das lesen will und entdeckt, dass es keine Bücher für Blinde gibt.

Italiano :

Lo spettacolo ripercorre le prove e le tribolazioni della vita di Louis Braille, raccontando la sua conquista dello spazio e della conoscenza, e l’ostinazione di un bambino che voleva leggere ma che scoprì che non esistevano libri per non vedenti.

Espanol :

El espectáculo recorre las tribulaciones de la vida de Louis Braille, relatando su conquista del espacio y del conocimiento, y la obstinación de un niño que quería leer pero descubrió que no había libros para ciegos.

