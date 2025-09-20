Le Vert Cottage de l’architecte Gabriel PAGNERRE Mons-en-Barœul

Le Vert Cottage de l’architecte Gabriel PAGNERRE

2 Rue du Quesnelet Mons-en-Barœul Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Partez à la découverte de cette maison familiale qui est aussi le deuxième cabinet d’architecture monsois de Gabriel PAGNERRE qu’il construit en 1912 dans le style Arts and Crafts. On retrouve l’influence franc-maçonnique dans de nombreux éléments décoratifs triples. Elle est réalisée en béton armé et parpaings en mâchefer, matériaux innovants à l’époque. Des pavés de verre, au décor stylisé, réalisent des puits de lumière qui éclairent la Villa entre rez-de-chaussée et étage. C’est une œuvre totale. L’architecte y dessine également le mobilier et les vitraux. Ceux-ci, colorés, au décor épuré et parfois moderne, apportent de superbes clartés à cet intérieur cosy, en privilégiant les tons chauds.

_Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de Lille._ .

2 Rue du Quesnelet Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

