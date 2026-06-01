« Le vert historique de Bolzano : du parc Marienklinik aux promenades du Talvera », Parco Marienklink, Bolzano

« Le vert historique de Bolzano : du parc Marienklinik aux promenades du Talvera » Samedi 6 juin, 08h30, 14h30 Parco Marienklink Bolzano

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

À l’occasion de la Journée des jardins historiques 2026, le guide touristique Elisabetta Zerbetti organise une promenade culturelle dédiée à la découverte du patrimoine vert historique de la ville de Bolzano.

L’itinéraire conduira les participants à travers le parc de la Marienklinik et les promenades historiques du Talvera, entre arbres monumentaux, jardins historiques, paysage urbain et vues panoramiques sur la ville et les montagnes environnantes.

Au cours du parcours seront approfondis des thèmes liés à la naissance des parcs de la ville, au développement urbain de Bolzano entre le XIXe et XXe siècles, à la tradition de la ville climatique et au rôle des espaces verts dans l’histoire sociale et culturelle du territoire.

Interviendront :

l’ingénieur Marco Ferrarin de la Jardinerie Communale de Bolzano

l’architecte Wolfgang von Klebensberg

La visite offrira un regard particulier sur l’histoire du vert public bolzanin, sur les espèces botaniques historiques, sur la conception paysagère et sur la conservation des jardins urbains.

Le parcours se développera du quartier de Gries vers la Talvera, avec des arrêts et des approfondissements consacrés aux principaux parcs et aux promenades historiques de la ville.

Un moment convivial est prévu à la fin de l’initiative.

La participation est ouverte à tous jusqu’à épuisement des places.

Organisation :

Elisabetta Zerbetti

Guide touristique et gestionnaire d’événements

Pour toute information et réservation :

elisabetta.zerbetti@alie.it cell. 3454600618

Vêtements confortables recommandés.

L’événement aura lieu même en cas de temps variable sauf fortes pluies.

Parco Marienklink Via Claudia de’ Medici, 2, Bolzano Bolzano 39100 Centro-Piani-Rencio Bolzano Trentino-Alto Adige 3454600618 https://www.facebook.com/guidaturistica.trentinoaltoadige [{« type »: « email », « value »: « elisabetta.zerbetti@alice.it »}, {« type »: « phone », « value »: « 3454600618 »}] [{« link »: « mailto:elisabetta.zerbetti@alie.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Peer