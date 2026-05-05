LE VERT-PRÉ EN FÊTE MINI FOIRE AGRICOLE, Le ROBERT, Le Robert
LE VERT-PRÉ EN FÊTE MINI FOIRE AGRICOLE, Le ROBERT, Le Robert dimanche 10 mai 2026.
LE VERT-PRÉ EN FÊTE MINI FOIRE AGRICOLE Dimanche 10 mai, 07h00 Le ROBERT Martinique
INFOS : Service communication 0696 96 03 52 / 0696 72 69 99
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00
Le ROBERT 97231 Le Robert 97231 Martinique Martinique
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