LE VERT-PRÉ EN FÊTE MINI FOIRE AGRICOLE, Le ROBERT, Le Robert

LE VERT-PRÉ EN FÊTE MINI FOIRE AGRICOLE Dimanche 10 mai, 07h00 Le ROBERT Martinique

INFOS : Service communication 0696 96 03 52 / 0696 72 69 99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Le ROBERT 97231 Le Robert 97231 Martinique Martinique

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