Le vertige de l’envers – Cie L’envolée cirque Salle Cassin Houilles samedi 20 septembre 2025.

Le vertige de l’envers – Cie L’envolée cirque Samedi 20 septembre, 15h00, 18h00 Salle Cassin Yvelines

gratuit – réservation conseillée. Ouverture des inscriptions le 27 août

Acrobaties aériennes, portés, magie et jonglerie viennent défier les lois de la gravité et bousculer avec malice nos perceptions du monde.

À la croisée du cirque et de la magie nouvelle, cette nouvelle création de la compagnie L’Envolée Cirque brouille nos perceptions. Loin des filtres de la réalité virtuelle et des écrans, les jeunes spectateur·ices sont ici amené·es à se laisser aller à l’émerveillement. Une invitation à rêver les yeux ouverts !

Salle Cassin 1 rue Jean-Mermoz 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Spectacle « Le vertige de l’envers »

©Patrick Denis