Le vertige de l’envers MJC Jacques Tati Orsay

Le vertige de l’envers Vendredi 24 octobre, 10h30, 15h00 MJC Jacques Tati Essonne

entrée payante, sur réservation

Début : 2025-10-24T10:30 – 2025-10-24T11:15

Fin : 2025-10-24T15:00 – 2025-10-24T15:45

Le vertige de l’envers questionne de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d’illusionniste et circassiens les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure.

Les spectateurs entrent dans un univers dans lequel les lois de la gravité et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Les liquides se métamorphosent, les poids s’allègent jusqu’à prendre leur envol, les corps flottent et les balles s’échappent de leurs trajectoires habituelles.

Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l’envers.

MJC Jacques Tati Maison Jacques Tati, 14bis Avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 35 55 13 »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion.lenvoleecirque@gmail.com »}]

L’Envolée Cirque – Pauline Barboux cirque jeune public

L’Envolée Cirque