LE VERTIGE DE L'ENVERS Panzoult mercredi 15 octobre 2025.

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Début : 2025-10-15 11:00:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-15

Cette courte pièce à destination des jeunes publics questionne de manière très visuelle les perceptions du monde qui nous entoure. Le vertige de l’envers entraîne les spectateurs dans un univers à l’intérieur duquel les lois de la gravité et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir. Les gestes d’illusionniste et circassiens bouleversent ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Acrobate aérienne et danseuse de l’apesanteur :

Pauline BARBOUX

Manipulateur d’objet et illusionniste Nicolas

LONGUECHAUD

Compositeur et multi-instrumentiste Mauro

BASILIO

Regard complice Kitsou DUBOIS 5 .

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

This short play for young audiences takes a highly visual look at our perceptions of the world around us. Le vertige de l?envers takes spectators into a universe where the laws of gravity and time can be reversed, expanded or abolished.

German :

Dieses kurze Stück für ein junges Publikum stellt auf sehr visuelle Weise die Wahrnehmung der Welt um uns herum in Frage. Le vertige de l’envers führt die Zuschauer in ein Universum, in dem sich die Gesetze der Schwerkraft und der Zeit umkehren, ausdehnen oder aufheben können.

Italiano :

Questo breve spettacolo per un pubblico giovane è un’esplorazione altamente visiva della nostra percezione del mondo che ci circonda. Le vertige de l’envers porta il pubblico in un universo in cui le leggi della gravità e del tempo possono essere invertite, espanse o abolite.

Espanol :

Esta breve obra para público joven es una exploración muy visual de nuestras percepciones del mundo que nos rodea. Le vertige de l’envers lleva al público a un universo en el que las leyes de la gravedad y el tiempo pueden invertirse, expandirse o abolirse.

