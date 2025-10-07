Le vertige de l’envers Théâtre de la Nacelle Aubergenville

entrée payante, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T10:00 – 2025-10-07T11:00

Fin : 2025-10-08T15:30 – 2025-10-08T16:30

Le vertige de l’envers questionne de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d’illusionniste et circassiens les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure.

Les spectateurs entrent dans un univers dans lequel les lois de la gravité et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Les liquides se métamorphosent, les poids s’allègent jusqu’à prendre leur envol, les corps flottent et les balles s’échappent de leurs trajectoires habituelles.

Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l’envers.

Théâtre de la Nacelle rue de Montgardé 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Yvelines Île-de-France

L’Envolée Cirque – Pauline Barboux cirque jeune public

L’Envolée Cirque