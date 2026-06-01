Le vêtement est une peau que l’on quitte – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – galerie François Ier, Fontainebleau
Le vêtement est une peau que l’on quitte – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – galerie François Ier, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Le vêtement est une peau que l’on quitte – Fashion-Z Samedi 6 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – galerie François Ier Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Sous la forme d’une action performative, fragment d’un univers artistique où le vêtement devient matière régénérée, mémoire et espace de transformation, se déploie l’expérience d’une métamorphose. Inspirée à la fois par les planches anatomiques d’écorchés et par la métaphore du vêtement comme seconde peau, cette performance interroge la relation entre le corps et ses enveloppes. Elle explore la notion de mue, de dépouille, et comment le vêtement façonne, protège, contraint puis se détache du corps.
Château de Fontainebleau – galerie François Ier place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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