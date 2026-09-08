Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

« Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise

Centre Jean Jaurès – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 11:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Venez assister au spectacle de la Compagnie Les Barbus, à partir de 11h au Centre Jean Jaurès.

Gratuit

Réservation sur helloasso.com ou à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais

Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.

Venez assister au spectacle de la Compagnie Les Barbus, à partir de 11h au Centre Jean Jaurès.

Gratuit

Réservation sur helloasso.com ou à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais

Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche. .

Centre Jean Jaurès – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : « Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise

Come see the show by the Les Barbus theater company, starting at 11 a.m. at the Jean Jaurès Center.

Free

Reservations at helloasso.com or at the Pays Morcenais Tourist Office

Find more information and ticket sales by scanning the QR code on the poster.

L’événement « Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx