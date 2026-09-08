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« Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

dimanche 24 janvier 2027 · Morcenx-la-Nouvelle

« Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
dimanche 24 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Heure de début
11:00:00
Adresse
Centre Jean Jaurès - Place Léo Bouyssou
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

« Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise

Centre Jean Jaurès – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 11:00:00
fin : 2027-01-24

Date(s) :
2027-01-24

Venez assister au spectacle de la Compagnie Les Barbus, à partir de 11h au Centre Jean Jaurès.
Gratuit
Réservation sur helloasso.com ou à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.
Venez assister au spectacle de la Compagnie Les Barbus, à partir de 11h au Centre Jean Jaurès.
Gratuit
Réservation sur helloasso.com ou à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.   .

Centre Jean Jaurès – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88  culture@morcenxlanouvelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise

Come see the show by the Les Barbus theater company, starting at 11 a.m. at the Jean Jaurès Center.
Free
Reservations at helloasso.com or at the Pays Morcenais Tourist Office
Find more information and ticket sales by scanning the QR code on the poster.

L’événement « Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx

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