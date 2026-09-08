« Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle
dimanche 24 janvier 2027 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
« Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise
Centre Jean Jaurès – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 11:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Venez assister au spectacle de la Compagnie Les Barbus, à partir de 11h au Centre Jean Jaurès.
Gratuit
Réservation sur helloasso.com ou à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.
Venez assister au spectacle de la Compagnie Les Barbus, à partir de 11h au Centre Jean Jaurès.
Gratuit
Réservation sur helloasso.com ou à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche. .
Centre Jean Jaurès – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr
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English : « Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise
Come see the show by the Les Barbus theater company, starting at 11 a.m. at the Jean Jaurès Center.
Free
Reservations at helloasso.com or at the Pays Morcenais Tourist Office
Find more information and ticket sales by scanning the QR code on the poster.
L’événement « Le véto Libraire » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx
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