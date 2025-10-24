Le vide atelier de la P’tite Ferronnière La P’tite Ferronnière Paimpol

La P’tite Ferronnière 19 Rue du Général Leclerc Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-24

Venez au vide atelier de la P’tite Ferronnière vous serez sûr d’y faire une bonne affaire. Sur le même principe que les vide greniers, la P’tite Ferronnière vous propose un vide atelier au cours duquel seront bradées d’anciennes collections de ses créations en métal, ainsi que celles abîmées. Découvrez également l’espace exposition avec de nouvelles créations avec pleins d’idées pour Noël. .

La P'tite Ferronnière 19 Rue du Général Leclerc Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne +33 7 83 55 41 59

