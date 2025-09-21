Le Vide-Grenier du Centre Ville Place des cocotiers Nouméa
Le Vide-Grenier du Centre Ville Place des cocotiers Nouméa dimanche 21 septembre 2025.
Le Vide-Grenier du Centre Ville
Place des cocotiers Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21 2025-10-05
Le vide-grenier du centre-ville est de retour !
Place des cocotiers Centre Ville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15 contact@ville-noumea.nc
English :
The downtown garage sale is back!
German :
Der Flohmarkt im Stadtzentrum ist wieder da!
Italiano :
Torna il mercatino dell’usato del centro città!
Espanol :
Vuelve la venta de garaje en el centro de la ciudad
