Le Vide-Grenier du Centre Ville Place des cocotiers Nouméa

Le Vide-Grenier du Centre Ville Place des cocotiers Nouméa dimanche 21 septembre 2025.

Le Vide-Grenier du Centre Ville

Place des cocotiers Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21 2025-10-05

Le vide-grenier du centre-ville est de retour !

.

Place des cocotiers Centre Ville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15 contact@ville-noumea.nc

English :

The downtown garage sale is back!

German :

Der Flohmarkt im Stadtzentrum ist wieder da!

Italiano :

Torna il mercatino dell’usato del centro città!

Espanol :

Vuelve la venta de garaje en el centro de la ciudad

L’événement Le Vide-Grenier du Centre Ville Nouméa a été mis à jour le 2025-09-06 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie