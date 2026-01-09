Le Vide-Grenier du Centre Ville Place des cocotiers Nouméa

Le Vide-Grenier du Centre Ville

Place des cocotiers Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 07:00:00

fin : 2026-12-06 12:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Le vide-grenier du centre-ville, un rendez-vous incontournable, de la ville de Nouméa !

Place des cocotiers Centre Ville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15 contact@ville-noumea.nc

English :

The downtown garage sale, a not-to-be-missed event in the city of Nouméa!

L’événement Le Vide-Grenier du Centre Ville Nouméa a été mis à jour le 2026-01-09 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie