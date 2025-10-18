Le vieil arbre et autres contes d’Asie en musique Salle Tryd’hall Romans-sur-Isère
Le vieil arbre et autres contes d’Asie en musique Salle Tryd’hall Romans-sur-Isère samedi 18 octobre 2025.
Le vieil arbre et autres contes d’Asie en musique
Salle Tryd’hall 8 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-18 17:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Contes musicaux asiatiques seront au rendez-vous de cette fin de journée.
Conteuse Lise More
Narration Lise Moré Chevalier
Guitare Agnès Ageron
Flûte Anne Marie Bonhomme
Salle Tryd’hall 8 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
Asian musical tales are the order of the day.
Storyteller: Lise More
Narration: Lise Moré Chevalier
Guitar: Agnès Ageron
Flute: Anne Marie Bonhomme
German :
Musikalische asiatische Märchen werden am Ende des Tages zu hören sein.
Erzählerin: Lise More
Erzählung: Lise Moré Chevalier
Gitarre: Agnès Ageron
Flöte: Anne Marie Bonhomme
Italiano :
I racconti musicali asiatici saranno all’ordine del giorno.
Cantastorie: Lise More
Narrazione: Lise Moré Chevalier
Chitarra: Agnès Ageron
Flauto: Anne Marie Bonhomme
Espanol :
Los cuentos musicales asiáticos estarán a la orden del día.
Cuentacuentos: Lise More
Narración: Lise Moré Chevalier
Guitarra: Agnès Ageron
Flauta: Anne Marie Bonhomme
