Le vieil arbre et autres contes d’Asie en musique Salle Tryd’hall Romans-sur-Isère

Le vieil arbre et autres contes d’Asie en musique

Salle Tryd’hall 8 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Contes musicaux asiatiques seront au rendez-vous de cette fin de journée.

Conteuse Lise More

Narration Lise Moré Chevalier

Guitare Agnès Ageron

Flûte Anne Marie Bonhomme

.

Salle Tryd’hall 8 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

English :

Asian musical tales are the order of the day.

Storyteller: Lise More

Narration: Lise Moré Chevalier

Guitar: Agnès Ageron

Flute: Anne Marie Bonhomme

German :

Musikalische asiatische Märchen werden am Ende des Tages zu hören sein.

Erzählerin: Lise More

Erzählung: Lise Moré Chevalier

Gitarre: Agnès Ageron

Flöte: Anne Marie Bonhomme

Italiano :

I racconti musicali asiatici saranno all’ordine del giorno.

Cantastorie: Lise More

Narrazione: Lise Moré Chevalier

Chitarra: Agnès Ageron

Flauto: Anne Marie Bonhomme

Espanol :

Los cuentos musicales asiáticos estarán a la orden del día.

Cuentacuentos: Lise More

Narración: Lise Moré Chevalier

Guitarra: Agnès Ageron

Flauta: Anne Marie Bonhomme

