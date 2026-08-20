Le Vieux Hombourg petite cité de caractère, Bourg médieval, Hellering

Informations pratiques

Le Vieux Hombourg petite cité de caractère 19 et 20 septembre Bourg médieval Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les monuments historiques du Vieux-Hombourg vous ouvrent leurs portes. La plupart des monuments datent du XIIIe siècle. La Vieille Porte et ses remparts, les ruines de tours ancestrales, la collégiale Saint-Étienne et la chapelle du chevalier Simon de Hombourg, sont autant de trésors à explorer lors de votre promenade. Celle-ci se fera sous le regard bienveillant des statues des saints auxiliaires, du compositeur Théodore Gouvy, et même de quelques dragons bien cachés…

Une documentation gratuite, incluant un plan et des informations historiques, est disponible à l’Office de tourisme ou sur notre site Internet, rubrique brochures.

Bourg médieval Quartier du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est 03 87 90 53 53 http://www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr/ Surplombant la vallée de la Rosselle, une longue colline aux flancs abrupts confère à Hombourg-Haut un aspect très particulier : les maisons, enserrées dans les anciennes fortifications, évoquent le passé de la vieille cité, et ses monuments témoignent encore des gloires d’antan.

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les monuments historiques du Vieux-Hombourg vous ouvrent leurs portes. La plupart des monuments datent du XIIIe siècle. La Vieille Porte et ses remparts, …

©lescarnetsdemoselleest