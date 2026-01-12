Le vieux sage du Risoux Maison de la forêt du Sagy Haut Les Rousses

Le vieux sage du Risoux

Maison de la forêt du Sagy Haut Flora Terra Medicina Les Rousses Jura

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

L’association Intentions pour la terre est heureuse vous proposer son troisième

conte et musique .

Après la saison été et automne, la saison hiver sera au profit du Groupe Tetras Jura.

Le vieux sage du Risoux est une histoire co écrite par Alexandra et Maka afin de sensibiliser à la forêt du Risoux et à ses habitants.

Sophie contera cette fable et sera accompagnée d’un musicien.

Puis un goûter sera offert pour un moment de convivialité.

Tous les dons reçus iront au groupe Tetras Jura pour l’achat d’une parcelle dans le Risoux, véritable observatoire du vivant. .

Maison de la forêt du Sagy Haut Flora Terra Medicina Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12 intentionspourlaterre@gmail.com

