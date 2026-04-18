Le vieux Saint-Aubin et ses venelles Saint-Aubin-sur-Mer
Le vieux Saint-Aubin et ses venelles Saint-Aubin-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Le vieux Saint-Aubin et ses venelles
Office de tourisme Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-21 2026-07-21 2026-08-26 2026-09-19
Découvrez le patrimoine de Saint-Aubin à travers une visite commentée en compagnie de Maryse, habitante du village. Sur réservation
Venez découvrir le patrimoine de Saint-Aubin-sur-Mer à travers une visite commentée de ses venelles. Visite commentée par Maryse Donnet-Mériel. Sur réservation. .
Office de tourisme Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41
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English : Le vieux Saint-Aubin et ses venelles
Discover the heritage of Saint-Aubin on a guided tour with local resident Maryse. By reservation only
L’événement Le vieux Saint-Aubin et ses venelles Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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