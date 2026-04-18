Saint-Aubin-sur-Mer

Le vieux Saint-Aubin et ses venelles

Office de tourisme Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-21 2026-07-21 2026-08-26 2026-09-19

Découvrez le patrimoine de Saint-Aubin à travers une visite commentée en compagnie de Maryse, habitante du village. Sur réservation

Venez découvrir le patrimoine de Saint-Aubin-sur-Mer à travers une visite commentée de ses venelles. Visite commentée par Maryse Donnet-Mériel. Sur réservation. .

Office de tourisme Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41

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English : Le vieux Saint-Aubin et ses venelles

Discover the heritage of Saint-Aubin on a guided tour with local resident Maryse. By reservation only

L’événement Le vieux Saint-Aubin et ses venelles Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre