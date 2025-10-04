Le Vif d’or : Une nouvelle saison pour le club du Vif d’or Bibliothèque Point du jour Lyon

Le Vif d’or : Une nouvelle saison pour le club du Vif d’or Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Point du jour Rhône

Entrée gratuite – destinée aux 11 – 18 ans

Ouvert à tous, ludiques, créatifs et littéraires, les clubs du Vif d’or réunissent tous les mois des ados de 11 à 18 ans pour découvrir une sélection de nouveautés, discuter, échanger et partager sur ce qui fait l’objet de leur passion : la littérature !

Alors, tu nous rejoins?

Bibliothèque Point du jour 10 Rue Joliot Curie, 69005 Lyon, France

Vif d’or – © Denis Nivikov