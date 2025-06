Le Vigan en Fête Le Vigan 5 juillet 2025 07:00

Le comité des fêtes du Vigan-en-Quercy vous convie à un week end festif avec la « Fête de la bière » !

Un moment convivial à partager, pour petits et grands musique, danse, apéro, jeux et des surprises !

Samedi 5 juillet 2025

17h Ouverture de la fête

19h Apéro Concert

22h DJ Tac Tic Son

Dimanche 6 juillet 2025

11h30 Dépot de gerbe au monment aux morts suivi d’un apéritif offert

14h30: concours pétanque doublette

15h30 Bal musette gratuit avec Alain Michel

Animation pour les enfants tout le week-end. .

Le bourg

Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 08 30 81 57

English :

The festival committee of Le Vigan-en-Quercy invites you to a festive weekend with the « Fête de la bière »!

Music, dancing, drinks, games and surprises!

German :

Das Festkomitee von Le Vigan-en-Quercy lädt Sie zu einem festlichen Wochenende mit der « Fête de la bière » (Bierfest) ein!

Ein geselliger Moment zum Teilen für Groß und Klein: Musik, Tanz, Aperitif, Spiele und Überraschungen!

Italiano :

Il comitato feste di Vigan-en-Quercy vi invita a un weekend di festa con la « Festa della birra »!

Ci saranno musica, balli, bevande, giochi e tante sorprese!

Espanol :

El comité de fiestas de Vigan-en-Quercy le invita a un fin de semana festivo con la « Fiesta de la Cerveza »

Habrá música, baile, bebidas, juegos ¡y muchas sorpresas!

