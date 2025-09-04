LE VIGNOBLE À BICYCLETTE Vias

LE VIGNOBLE À BICYCLETTE Vias jeudi 4 septembre 2025.

LE VIGNOBLE À BICYCLETTE

Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Enfourchez votre bicyclette et suivez nous !

On vous emmène faire un tour de vélo entre le Canal du Midi et le prestigieux terroir Picpoul de Pinet. Par les chemins on vous emmène découvrir la cave Florès. Un lieu et un concept atypique qui méritent le détours.

35 à 40 km Départ 10h00 de l’Office de Tourisme de Vias

Venir avec son vélo et son pique-nique, casque obligatoire de 18 ans

Enfourchez votre bicyclette et suivez nous !

On vous emmène faire un agréable tour de vélo entre le Canal du Midi et le prestigieux terroir Picpoul de Pinet. Par les chemins qui sillonnent notre vignoble du bord de mer, on vous emmène découvrir la cave Florès. Un lieu et un concept atypique qui méritent le détours. Découverte de la cave et de la vendange, du cépage « piquepoul », typique de méditerranée et des vins, autour d’une sympathique dégustation !

Venir avec son vélo et son pique-nique casque recommandé pour les adultes et obligatoire pour les moins de 18 ans.

Départ 10h00 de l’Office du Tourisme de Vias, retour 16h00 environ

Balade sportive, 35 à 40 km aller/retour

Visite et dégustation offertes.

#ESCAPADEVELO .

Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com

English :

A fun, gourmet bike ride! Did you know that the Hérault region is home to the black truffle? Get on your bike and ride with us through vineyards and garrigue to La Cigalière, a land of truffle oaks, olive trees, lavender and lavandin

Tasting offered packed lunch

20 to 30 km approx

German :

Schöne Ausflüge mit dem Fahrrad mit Spaß und Gaumenfreuden! Wussten Sie, dass das Hérault die Heimat des schwarzen Trüffels ist? Steigen Sie auf Ihr Fahrrad und fahren Sie mit uns zwischen Weinbergen und Garrigue bis nach La Cigalière, wo Trüffeleichen, Olivenbäume, Lavendel und Lavandin angebaut werden

Kostenlose Verkostung Picknick aus der Tasche

ca. 20 bis 30 km

Italiano :

Salite in sella alla vostra bicicletta e seguiteci!

Vi accompagneremo in un tour in bicicletta tra il Canal du Midi e il prestigioso terroir del Picpoul de Pinet. Lungo il percorso, vi porteremo a scoprire la cantina Florès. Un luogo insolito e un concetto che vale la pena di essere affrontato.

da 35 a 40 km Partenza alle 10.00 dall’Ufficio del Turismo di Vias

Portare la propria bicicletta e il proprio picnic, casco obbligatorio minori di 18 anni

Espanol :

Una forma divertida y sabrosa de evadirse en bicicleta ¿Sabía que el Hérault es el hogar de la trufa negra? Súbase a su bicicleta y recorra con nosotros los viñedos y la garriga hasta llegar a La Cigalière, donde crecen robles truferos, olivos, lavanda y lavandín

Degustación gratuita almuerzo para llevar

de 20 a 30 km aprox

L’événement LE VIGNOBLE À BICYCLETTE Vias a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE