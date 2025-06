Le vilain p’tit canard – Cie Scopitone Cour Cassin Houilles 5 juillet 2025 17:00

Le vilain p’tit canard – Cie Scopitone Samedi 5 juillet, 17h00, 18h30 Cour Cassin Yvelines

Le vilain p’tit canard – Cie Scopitone /théâtre d’objets

Au “Vilain P’tit Canard”, salon de beauté mixte, notre duo de professionnels semble de mèche pour vous brosser dans le sens du poil, au nez et à la barbe de ces blaireaux et autres bigoudis qui ne voulaient plus vous voir. Ici, fourches récalcitrantes, boucles indomptables, épis fugaces et racines disgracieuses n’ont qu’à bien se tenir ! Sous des mains expertes, vous deviendrez bientôt celui ou celle que vous avez toujours rêvé d’être.

Cour Cassin 1 rue Jean-Mermoz 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130863234 »}]

